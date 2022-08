एशिया कप 2022 का आगाज 27 अगस्त से होना है लेकिन सभी की नजरें टिकी हैं 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले पर। इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा हैं और एक खिलाड़ी इस मैच के लिए मैदान पर जमकर पसीना बहा रहा है। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज आसिफ अली है जिनकी प्रैक्टिस का एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेयर किया है। इस वीडियो में आसिफ अली को लंबे-लंबे छक्के लगाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में आसिफ को ये भी दावा करते हुए सुना जा सकता है कि वो रोजाना 100 से 150 छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मैच के दवाब को झेल सकूं।

वायरल वीडियो में आसिफ अली कहते हैं, “मैं कोशिश करता हूं कि रोजाना प्रैक्टिस में 100 से 150 छक्के मारूं, ताकि मैच में 3,4 या 5 छक्के मार सकूं। जिस नंबर पर मैं बैटिंग करता हूं वहां पर औसत 12-14 का होना चाहिए। इंटरनेशनल मैच में प्रेशर बहुत होता है और इस औसत को बनाए रखने का भी प्रेशर। प्रैक्टिस सेशन में उसी कंडिशन को सामने रखते हुए मैं प्रैक्टिस करता हूं। इससे मैच में भी आसानी होती है।”

आसिफ अली ने आगे कहा, “मेरी सोच रहती है कि जहां भी गेंद आएगी तो वहीं मारूंगा। ऐसा नहीं है कि एक शॉट सोचा हूं। मैं हर तरह की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश करता हूं। मैं हॉर्ड बॉल से पहले टेप बॉल क्रिकेट प्रोफेशनली खेलता था। हार्ड हिटिंग के लिए वो बेस्ट प्रैक्टिस है क्योंकि उसमें बॉल स्विंग भी होती है। आखिर में भी स्विंग होता है। सबसे बड़ी बात कि आपका हेड और बॉडी पॉजिशन वो सबसे बेहतर होता है टेप बॉल खेलके। मेरे ख्याल से वो बेस्ट प्रैक्टिस है। जब भी घर होता हूं तो उससे ही प्रैक्टिस करता हूं।”

