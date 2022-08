नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का महामुकाबला 28 अगस्त को दुबई में खेला जाएगा। इस मैच का इंतजार दुनियाभर के क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। इस टूर्नमेंट से पहले पाकिस्तान को उस समय करारा झटका लगा जब उसके स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी टूर्नमेंट से बाहर हो गए। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान अफरीदी को घुटने में चोट लगी थी। अफरीदी भले ही टीम में न हों लेकिन वह टीम के साथ सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टि्वटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें शाहीन अफरीदी भारतीय क्रिकेटर्स के साथ बात कर रहे हैं। शाहीन ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ भी बात की।

विराट कोहली और शाहीन अफरीदी की जंग रोमांचक होने की उम्मीद थी। लेकिन अब चूंकि बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज टूर्नमेंट में नहीं खेलेगा इसलिए फैंस को कम से कम अक्टूबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड तक इसका इंतजार करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्ट किए गए वीडियो में शाहीन अफरीदी विराट कोहली को फॉर्म में आने की दुआ कर रहे हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2021 में शाहीन शाह अफरीदी ने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया था। उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे अनुभवी भारतीय टॉप ऑर्डर को पविलियन की राह दिखाई थी। ऐसे में यह माना जा रहा था कि इस बार भी यह मुकाबला देखने को मिलेगा।

पीसीबी ने पहले एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अफरीदी पहले युजवेंद्र चहल से मिलते हैं और फिर कोहली, पंत और केएल राहुल से। बोर्ड ने इसके बाद कोहली और अफरीदी की बातचीत का वीडियो अलग से पोस्ट किया।

इसमें कोहली पहले शाहीन का हाल चाल पूछते हैं। शाहीन उन्हें बताते हैं कि वह वर्ल्ड कप तक फिट हो पाएंगे। इसके बाद वह कहते हैं, ‘आपके लिए दुआ है कि आप जल्द फॉर्म में लौटें।’ इस पर कोहली मुस्कुराकर ‘थैंक्यू’ कहते हैं।

The suspense is over! Let’s listen to the conversation between @iShaheenAfridi and @imVkohli ?#AsiaCup2022 pic.twitter.com/ttVYLrNtuO

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 26, 2022