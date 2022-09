नई दिल्ली: महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारत के युवा सीमर अर्शदीप सिंह के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिन्हें एशिया कप 2022 में रविवार (4 सितंबर) को सुपर 4 में पाकिस्तान से हार के बाद सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था।

अर्शदीप ने रवि बिश्नोई की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के आसिफ अली द्वारा खेले गए शोट पर एक आसान कैच को छोड़ दिया, और यह मैच में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में हार का सामना किया, जिसके बाद उसने सुपर फोर में भारत से अपनी हार का बदला लेते हुए अंतिम गेंद पर 5 विकेट से जीत हासिल की।

इस बीच अर्शदीप का समर्थन करते हुए सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर ट्वीट किया है।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘देश का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और हमेशा राष्ट्र के लिए खेलता है। उन्हें हमारे निरंतर समर्थन की आवश्यकता है और याद रखें, कि खेलों में आप कुछ जीतते हैं और आप कुछ खो देते हैं। आइए क्रिकेट या किसी अन्य खेल को व्यक्तिगत हमलों से मुक्त रखें। @arshdeepsingh कड़ी मेहनत करते रहें है.. और मैदान पर प्रदर्शन करके बेहतरीन जवाब दें। मैं आपसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करता हूं, मेरी शुभकामनाएं।’

Every athlete representing the country gives their best and plays for the nation always. They need our constant support & remember, that in sports you win some & you lose some. Let’s keep cricket or any other sport free from personal attacks. @arshdeepsinghh keep working hard..

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 6, 2022