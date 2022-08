दुबई: भारत ने पाकिस्तान को दुबई में खेले गए मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने एशिया कप 2022 में जीत के साथ आगाज किया। यह काफी करीबी मुकाबला था जो आखिरी ओवर तक गया। भारत की जीत में ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की अहम भूमिका रही। पंड्या ने आखिरी ओवर में भारत को जीत दिला दी। पंड्या ने गेंदबाजी में 25 रन देकर तीन विकेट लिए और उसके बाद सिर्फ 17 गेंद पर 33 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत तक पहुंचाया।

पंड्या ने हालिया वक्त में शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ उनका स्टाइल भी काफी पसंद किया जाता है। आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा पहली ही गेंद पर आउट हो गए। लेकिन पंड्या ने संयम बनायए रखा। आखिरी तीन गेंद पर भारत को जीत के लिए छह रनों की जरूरत थी और पंड्या ने बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज की गेंद पर सिक्स लगाकर भारत को जीत दिला दी। भारत को जीत दिलाने के बाद पंड्या का स्टाइल भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंड्या के इशारे से साफ पता चल रहा है जैसे वह कह रहे हों- ‘बेफिक्र रहो, मैं देख लूंगा।’

