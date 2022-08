दुबई: एशिया कप 2022 का आगाज हो चुका है। और पहले ही मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान ने धमाकेदार शुरुआत की। पहले ही ओवर में फजल फारुखी ने दो विकेट लेकर श्रीलंकाई टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। ओवर की पांचवीं गेंद पर कुसल मेंडिस 2 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद अगली गेंद पर चरिथ असलांका खाता खोले बिना LBW हो गए। लेकिन लंकाई टीम का तीसरा विकेट जब गिरा तब असली विवाद हुआ। यह पारी का दूसरा ओवर था। और प्रथम निसांका बल्लेबाजी कर रहे थे।

स्कोरकार्ड

पारी के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद फेंकी। गेंद पर उन्होंने अपनी उंगलियां फिराईं। यानी रफ्तार सामान्य से थोड़ी कम थी। गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधी रही। निसांका ने अक्रॉस द लाइन हिट करने की कोशिश की। वह मिड-ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे। गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में पहुंची।

Pathum Nissanka has just been given out caught behind in Sri Lanka’s Asia Cup opener against Afghanistan.

He reviewed it, and this was the UltraEdge reading. The ‘out’ decision was upheld.#AsiaCup2022 pic.twitter.com/EDSBWrNp7y

— Wisden (@WisdenCricket) August 27, 2022