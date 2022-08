दुबई: India vs Pakistan मैच की तैयारियां बड़े जोर-शोर से चल रही हैं। एशिया कप 2022 में रविवार 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। टूर्नमेंट की शुरुआत से पहले सभी टीमों के खिलाड़ी आपस में मिल रहे हैं। इस बीच भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत की पाकिस्तान के चोटिल गेंदबाज शाहीन अफरीदी के साथ बातचीत वायरल हो रही है।

अफरीदी चोट के चलते एशिया कप 2022 में नहीं खेल रहे हैं। लेकिन वह टीम के साथ यूएई गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अफरीदी भारतीय क्रिकेटर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले वह युजवेंद्र चहल के साथ गले मिलकर बात करते हैं। इसके बाद विराट कोहली भी उनसे हाल-चाल पूछते हैं। लेकिन पंत के साथ उनकी बातचीत सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है।

पंत से मिलते ही अफरीदी कहते हैं, ‘यार मैं सोच रहा हूं कि आपकी तरह बस बैटिंग शुरू कर दूं। बॉलिंग छोड़ दूं, एक हाथ से छक्के लगाऊं।’

इस पर पंत जवाब देते हैं, ‘फास्ट बोलिंग में अफर्ट ज्यादा लगता है। फास्ट बोलर तो अफर्ट लगाना पड़ेगा सर! जरूरी है।’ इसके बाद पंत अफरीदी से पूछते हैं कि रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, इस पर अफरीदी कहते हैं, ‘पांच हफ्ते।’

