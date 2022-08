दुबई: India vs Pakistan के अहम मुकाबले की बिसात बिछ चुकी है। रविवार को Asia Cup 2022 के अहम मुकाबले में दोनों टीमें आमने-सामने (India vs Pakistan Asia Cup 2022) होंगी। इस मुकाबले में आधुनिक युग के दो महान बल्लेबाज- विराट कोहली (Virat Kohli) और बाबर आजम (Babar Azam)- भी खेलते हुए दिखाई देंगे। फैंस को इन दोनों खिलाड़ियों के मुकाबले का भी इंतजार होगा।

एशिया कप की बात करें तो इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीमें खेलती हुई नजर आएंगी।

एक ओर जहां पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम शानदार फॉर्म में हैं, वहीं विराट के लिए बीते काफी वक्त बहुत अच्छा नहीं रहा है। कोहली रन बनाने में काफी संघर्ष कर रहे हैं। विराट जुलाई में इंग्लैंड दौरे के बाद अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौट रहे हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दौरे के दौरान ब्रेक लेने का फैसला किया था। भारतीय टीम और फैंस को उम्मीद होगी कि कोहली इस ब्रेक के बाद काफी फ्रेश महसूस कर रहे होंगे और एक बार फिर वह रन बरसाते हुए दिखाई देंगे।

Hello DUBAI ??

Hugs, smiles and warm-ups as we begin prep for #AsiaCup2022 #AsiaCup | #TeamIndia ?? pic.twitter.com/bVo2TWa1sz

