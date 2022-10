सिलहट। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए सोमवार को यहां महिला T20 एशिया कप में थाईलैंड को 15.1 ओवरों में 37 रन पर ढेर कर दिया। थाईलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। उसकी तरफ से केवल एक बल्लेबाज नानपट कोंचानरियोनकाइ (12) ही दोहरे अंक में पहुंची।

भारत की तरफ से स्नेह राणा ने तीन जबकि राजेश्वरी गायकवाद और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट लिए। एक विकेट मेघना सिंह को मिला। भारत पहले ही प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर चुका है।

— BCCI Women (@BCCIWomen) October 10, 2022