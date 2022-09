Asia Cup, Super 4 Points Table: अफगान को हरा श्रीलंका ने किया टॉप, आज भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत

Asia Cup Super 4 Points Table: SL beat AFG by 4 wickets, Next Match India vs Pakistan

Asia Cup Super 4 Points Table: श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराते हुए सुपर-4 में शानदार आगाज किया है। अफगानिस्तान भले ही सुपर-4 में पहुंचने वाली पहली टीम रही लेकिन उसका सुपर-4 में आगाज हार के साथ हुआ।

अफगानिस्तान ने युवा सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज की 84 रन की अर्धशतकीय पारी की मदद से 6 विकेट पर 175 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने कुसाल मेंडिस के 36 रन, पाथुम निसांका के 35 रन, धनुष्का गुणतिलक के 33 रन से 19.1 ओवर में छह विकेट पर 179 रन बनाकर जीत दर्ज की।

अब सुपर-4 राउंड का दूसरा मुकाबला 4 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल में खेला जाना है जिसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होंगी। इस मैच पर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी होंगी।

Asia Cup Super Four पाइंट्स टेबल

स्थान टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट अंक नेट रन रेट 1 Sri Lanka 1 1 0 0 2 0.589 2 India 0 0 0 0 0 — 3 Pakistan 0 0 0 0 0 — 4 Afghanistan 1 0 1 0 0 −0.589

सुपर-4 के सभी मैचों का कार्यक्रम