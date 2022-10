टी-20 विश्व कप 2022 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने है. इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य रखा है. इस मैच में पाकिस्तान की पारी के बाद बल्लेबाज आसिफ अली सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए. प्रैक्टिस में 150 छक्के रोज लगाने का दावा करने वाले बल्लेबाज आसिफ अली सिर्फ दो रन बना सके.

Asif Ali “I try to hit 100 to 150 sixes in practice so I’m ready to hit sixes in the match”

I think people deserve to know what type of bowling he is hitting these 100 to 150 sixes in practice against#T20WorldCup #INDvPAK

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) October 23, 2022