डांस वीडियो पर बवाल, केएल राहुल को ट्रोल करने वालों को अथिया शेट्टी ने दिया करारा जवाब

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल चोट की वजह से आईपीएल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं. राहुल की हाल ही में इंग्लैंड में सर्जरी हुई थी, राहुल ने सोशल मीडिया पर खुद फैंस को तेजी से रिकवरी की जानकारी दी है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें केएल राहुल और अथिया शेट्टी कथित तौर पर लंदन में लड़कियों के पोल डांस के दौरान नजर आ रहे हैं. यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद फैंस ने राहुल को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

KL Rahul has discovered the most effective method of recovery.

