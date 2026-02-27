add cricketcountry as a Preferred Source
  • रणजी के एक सत्र में चटकाए 60 विकेट, अब आकिब नबी को लेकर गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी

रणजी के एक सत्र में चटकाए 60 विकेट, अब आकिब नबी को लेकर गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी

जम्मू-कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी का पहला खिताब जीतने की कगार पर है. खेल के चौथे दिन जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को पहली पारी में 293 रन पर ढेर कर दिया और पहली पारी में 291 रन की लीड हासिल की

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 27, 2026 4:12 PM IST

Aquib Nabi
Aquib Nabi

जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी के इस सत्र में जमकर प्रभावित किया है. उनके दमदार प्रदर्शन के दम पर जम्मू कश्मीर की टीम 67 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है. रणजी ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक की टीम के खिलाफ आकिब नबी ने पहली पारी में पांच विकेट लिए, जिससे हुबली में खेले जा रहे फाइनल में जम्मू कश्मीर ने पहले 584 रन बनाने के बाद कर्नाटक को 293 रन पर ऑल आउट कर दिया. आकिब नबी के इस प्रदर्शन के बाद कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ की है. वहीं भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने तो उन्हें लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी.

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने जम्मू कश्मीर की कर्नाटक के खिलाफ अपने पहले रणजी ट्रॉफी फाइनल में शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और कहा कि तेज गेंदबाज आकिब नबी में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने की काबिलियत है. नबी ने रणजी के वर्तमान सत्र में 60 विकेट लिए हैं, इनमें कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी में 54 रन देकर पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है.

आकिब नबी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की राह पर: गांगुली

गांगुली ने एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर ने दुनिया को दिखा दिया है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से क्या हासिल किया जा सकता है, उन्होंने अपने राज्य को गौरवान्वित किया है, मुश्किल वातावरण लोगों को मजबूत बनाता है. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया को टैग करते हुए कहा,आकिब नबी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की राह पर हैं, गर्मियों में इंग्लैंड से शुरुआत करना सही रहेगा.

पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने की कगार पर जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी का पहला खिताब जीतने की कगार पर है. खेल के चौथे दिन जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को पहली पारी में 293 रन पर ढेर कर दिया और पहली पारी में 291 रन की लीड हासिल की. दूसरी पारी में भी जम्मू कश्मीर के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और खबर लिखे जाने तक अपनी लीड 400 के पार पहुंचा दी है और उनके सात बल्लेबाज शेष हैं. बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर का खिताब जीतना तय है.

