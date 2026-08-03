Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

IND vs SL: आकिब नबी के सिलेक्शन से खुश हुए पार्टनर, बोले- वह इसका हकदार था

जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. नबी केै सिलेक्शन पर घरेलू टीम के उनके साथी खिलाड़ियों ने क्या कहा है.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 03, 2026, 03:50 PM IST

Published On Aug 03, 2026, 03:50 PM IST

Last UpdatedAug 03, 2026, 03:50 PM IST

Auqib Nabi selection

Auqib Nabi selection

नई दिल्ली: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद आकिब नबी को पहली बार भारतीय टीम से बुलावा आया है. 15 अगस्त से शुरू हो रही सीरीज में आकिब के पास अपनी काबिलियत को इंटरनेशनल स्टेज पर साबित करने का सुनहरा मौका होगा.

आकिब ने रणजी ट्रॉफी के पिछले दो सीजन में 104 विकेट निकाले हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी की इस सीजन में 60 विकेट लेते हुए जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण आकिब को टीम इंडिया में शामिल करने की मांग काफी समय से उठक रही थी. आकिब परवेज रसूल और उमरान मलिक के भारत के लिए व्हाइट-बॉल मैच खेलने के बाद, वे जम्मू-कश्मीर से नेशनल टीम में शामिल होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. टेस्ट टीम में नबी के चुने जाने की खबर से जम्मू-कश्मीर में खुशी का माहौल है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

टेस्ट टीम में चुने जाने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले खिलाड़ी

नबी जम्मू-कश्मीर की ओर से भारत की टेस्ट टीम में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. परवेज रसूल और उमरान मलिक के भारत के लिए व्हाइट-बॉल मैच खेलने के बाद, वे इस राज्य से नेशनल टीम में शामिल होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. टेस्ट टीम में नबी के चुने जाने की खबर से जम्मू-कश्मीर में खुशी का माहौल है.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और घरेलू क्रिकेट में नबी के साथ नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले सुनील कुमार अपने साथी के भारतीय टीम में चुने जाने की खबर व्हाट्सएप ग्रुप पर सुनकर बहुत खुश हुए. उन्होंने ‘आईएएनएस’ के साथ खास बातचीत करते हुए कहा, “मैं उनके लिए बहुत खुश हूं क्योंकि वे बहुत ही सादगी पसंद इंसान हैं. वे बहुत मेहनती हैं.”

‘आकिब नबी को मिला उनकी मेहनत का फल’

सुनील ने आगे ​​कहा, ‘आज उनकी मेहनत का फल उन्हें मिला है, जिसके वे सच में हकदार हैं. जब वे श्रीलंका में इंडिया ‘ए’ टीम के साथ थे, तब मेरी उनसे बात हुई थी. वह एक आम बातचीत थी और अभी तो बस बधाई वगैरह ही दी है.’ सुनील, नबी के टेस्ट टीम में चुने जाने को जम्मू-कश्मीर में बड़े हो रहे और देश के लिए खेलने का सपना देखने वाले क्रिकेटरों के लिए एक अहम मोड़ मानते हैं.

आकिब नबी के सिलेक्शन से खुला दरवाज़ा

‘यह पहली बार है जब राज्य का कोई खिलाड़ी टेस्ट टीम में पहुंचा है. हमारी टीम जिस तरह से खेल रही थी, खासकर पिछले 2 वर्षों में, हम अक्सर बात करते थे कि नेशनल टेस्ट टीम में जगह बनाने की बाधा को कौन तोड़ेगा और इस मामले में जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता था, वह आकिब नबी का था. अब हम सब देख सकते हैं कि उन्होंने यह हासिल कर लिया है. इससे यहां हर किसी का हौसला बढ़ेगा क्योंकि अब वह दरवाजा खुल गया है जो लंबे समय से बंद था. जम्मू-कश्मीर से और भी खिलाड़ी और टैलेंट सामने आ सकते हैं और वे अपना अंतिम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.’

हालांकि, सबसे ऊंचे स्तर पर जाने पर बहुत ज्यादा जांच-परख होती है, लेकिन सुनील को भरोसा है कि जब भी नबी को श्रीलंका में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिलेगा, तो उनका स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. ‘आकिब नबी अच्छा करेंगे. इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं. उन्हें पता है कि हालात कैसे भी हों या स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वह जानते हैं कि बल्लेबाजों को आउट करने के लिए उन्हें सही जगह पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. मेरा मतलब है कि उनमें हिम्मत और काबिलियत है, साथ ही उन्हें यह भी पता है कि वह टेस्ट लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. मानसिक रूप से वह बहुत मजबूत हैं.’

क्या आकिब नबी दोहरा पाएंगे घरेलू क्रिकेट का प्रदर्शन

बीसीसीआई क्वालिफाइड कोच और 2025/26 सीजन में विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप जीतने वाली अंडर-16 टीम के हेड कोच रहे मुजफ्फर मट्टू का मानना है कि आकिब नबी का एक लोकल क्लब क्रिकेटर से भारतीय टेस्ट टीम तक का सफर बरसों की कड़ी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है.

उन्होंने कहा, ‘यह हम सभी के लिए और पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत अच्छा पल है. हम बहुत खुश हैं कि आकिब को टीम इंडिया में बुलाया गया है और हमें उम्मीद है कि वह वैसा ही प्रदर्शन करेंगे जैसा उन्होंने रणजी ट्रॉफी में किया है. टीम में चुने जाने के लिए कभी देर नहीं होती और हमें उम्मीद है कि वह श्रीलंका में भी वैसा ही फॉर्म जारी रखेंगे. सिलेक्टर्स को लगा कि यह उनके लिए सही समय है. इसी वजह से हम सभी उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आकिब के साथ सब कुछ अच्छा होगा.’

पहले ही बता दिया था टीम इंडिया का आएगा बुलावा

मुजफ्फर मट्टू ने आकिब के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, “यह 2010 की बात है जब मैंने उन्हें चुना था, उस समय वह अपने घर के आंगन में खेलते थे. वह मेरे क्लब के लिए खेलते थे. फिर अंडर-19 और अंडर-23 के दिनों में मैं उन्हें कोचिंग भी देता था. हम उनके घर के आंगन में गए, उन्हें देखा और वहीं से चुनकर अपने क्लब में ले आए. वहां से उन्हें मौका मिला और जरूरी अनुभव भी. उन्होंने क्लब क्रिकेट खेला और बाद में राज्य का प्रतिनिधित्व किया. उनमें शुरू से ही वह हुनर ​​था. कल ही मेरी उनसे बात हुई.’

मट्टू ने आगे कहा,’मैंने कहा, ‘उम्मीद है कि तुम्हें टीम इंडिया से बुलावा आएगा,’ और अब उन्हें बुलावा मिल भी गया है. विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने के बाद, हमने रणजी ट्रॉफी जीती और अब आकिब का चयन भारतीय टेस्ट टीम में हुआ है. जम्मू-कश्मीर में क्रिकेट का दौर अच्छा चल रहा है.’

टीम इंडिया से जुड़ने से पहले सुनील कुमार ने आकिब नबी को सलाह देते हुए कहा कि आकिब उस प्रक्रिया पर भरोसा रखें जिसने उन्हें टेस्ट टीम तक पहुंचाया है. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, ‘मैं उनसे यही कहूंगा कि वह वही करते रहें जो वह अब तक करते आए हैं. यह आसान है, उन्हें बस वही करना है जो वह करते रहे हैं. कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, और हमें पता है कि वह ऐसा ही करेंगे.’

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

साल 2026 में भारत का बाकी शेड्यूल कैसा है, किस टीम के खिलाफ खेलने हैं मुकाबले

साल 2026 में भारत का बाकी शेड्यूल कैसा है, किस टीम के खिलाफ खेलने हैं मुकाबले
आकिब नबी श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया में शामिल, जसप्रीत बुमराह की लेंगे जगह

आकिब नबी श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया में शामिल, जसप्रीत बुमराह की लेंगे जगह
IND VS SL: श्रीलंका दौरे पर कौन होगा जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट ?

IND VS SL: श्रीलंका दौरे पर कौन होगा जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट ?
IND VS SL: टीम इंडिया को बड़ा झटका, जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज से बाहर !

IND VS SL: टीम इंडिया को बड़ा झटका, जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज से बाहर !

Latest News

auqib-nabi-2-2

IND vs SL: आकिब नबी के सिलेक्शन से खुश हुए पार्टनर, बोले- वह इसका हकदार था
india-schedule-3

साल 2026 में भारत का बाकी शेड्यूल कैसा है, किस टीम के खिलाफ खेलने हैं मुकाबले
auqib-nabi-5

आकिब नबी श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया में शामिल, जसप्रीत बुमराह की लेंगे जगह
wi-vs-pak-6

WI vs PAK: ग्रीव्स-किंग की दमदार पारी, शुरुआती झटकों से उभरी कैरेबियाई टीम
abhishek-sharma-91

25 छक्के, 15 चौके, अभिषेक शर्मा ने लगाई धमाकेदार डबल-सेंचुरी
ms-dhoni-130

धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'

Editor's Pick

Former CSK Allrounder Moeen Ali Picks Ashish Nehra Over MS Dhoni as Best Cricketing Brain

धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'
Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान