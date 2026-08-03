आकिब नबी को श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. वह जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे. बुमराह अभी तक बाएं घुटने में लगी चोट से उबर नहीं पाए हैं. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान यह चोट लगी थी.

सोमवार. 3 अगस्त को सिलेक्शन कमिटी ने नबी के नाम का ऐलान किया. जम्मू-कश्मीर से आने वाले इस तेज गेंदबाज ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है. नबी ने रणजी ट्रॉफी के बीते दो सीजन में कुल 104 विकेट लिए हैं. इसमें साल 2025-26 के सीजन में लिए गए 60 विकेट भी शामिल हैं. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के रणजी ट्रॉफी अभियान में अहम भूमिका निभाई. वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई भारत की ए टीम का भी हिस्सा थे. वहां उन्होंने दो फर्स्ट-क्लास मैचों में छह विकेट लिए थे.

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29 साल के इस पेसर ने अभी तक 43 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. और इनमें उनके नाम 162 विकेट हैं. वह 16 बार पारी में पांच विकेट ले चुके हैं. इसके अलावा वह इस फॉर्मेट में 999 रन भी बना चुके हैं.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए भारत की अद्यतन टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी।