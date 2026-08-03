Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

IND vs SL: जसप्रीत बुमराह की जगह जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी को मिली टीम इंडिया में जगह, 10 मैचों में लिए 60 विकेट

श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आकिब नबी को शामिल किया गया है. वह चोटिल जसप्रीत बुमराह की टीम में जगह लेंगे.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 03, 2026, 09:59 AM IST

Published On Aug 03, 2026, 09:59 AM IST

Last UpdatedAug 03, 2026, 09:59 AM IST

Auqib Nabi Replaces Jasprit Bumrah of SL Tour

Auqib Nabi Replaces Jasprit Bumrah of SL Tour

आकिब नबी को श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. वह जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे. बुमराह अभी तक बाएं घुटने में लगी चोट से उबर नहीं पाए हैं. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान यह चोट लगी थी.

सोमवार. 3 अगस्त को सिलेक्शन कमिटी ने नबी के नाम का ऐलान किया. जम्मू-कश्मीर से आने वाले इस तेज गेंदबाज ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है. नबी ने रणजी ट्रॉफी के बीते दो सीजन में कुल 104 विकेट लिए हैं. इसमें साल 2025-26 के सीजन में लिए गए 60 विकेट भी शामिल हैं. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के रणजी ट्रॉफी अभियान में अहम भूमिका निभाई. वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई भारत की ए टीम का भी हिस्सा थे. वहां उन्होंने दो फर्स्ट-क्लास मैचों में छह विकेट लिए थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

29 साल के इस पेसर ने अभी तक 43 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. और इनमें उनके नाम 162 विकेट हैं. वह 16 बार पारी में पांच विकेट ले चुके हैं. इसके अलावा वह इस फॉर्मेट में 999 रन भी बना चुके हैं.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए भारत की अद्यतन टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी।

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

WI vs PAK: ग्रीव्स-किंग की दमदार पारी, शुरुआती झटकों से उभरी कैरेबियाई टीम

WI vs PAK: ग्रीव्स-किंग की दमदार पारी, शुरुआती झटकों से उभरी कैरेबियाई टीम
25 छक्के, 15 चौके, अभिषेक शर्मा ने लगाई धमाकेदार डबल-सेंचुरी

25 छक्के, 15 चौके, अभिषेक शर्मा ने लगाई धमाकेदार डबल-सेंचुरी
धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'

धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'
DPL 2026: सेंट्रल दिल्ली किंग्स का दमदार प्रदर्शन, आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 4 विकेट से हराया

DPL 2026: सेंट्रल दिल्ली किंग्स का दमदार प्रदर्शन, आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 4 विकेट से हराया

Latest News

auqib-nabi-5

आकिब नबी श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया में शामिल, जसप्रीत बुमराह की लेंगे जगह
wi-vs-pak-6

WI vs PAK: ग्रीव्स-किंग की दमदार पारी, शुरुआती झटकों से उभरी कैरेबियाई टीम
abhishek-sharma-91

25 छक्के, 15 चौके, अभिषेक शर्मा ने लगाई धमाकेदार डबल-सेंचुरी
ms-dhoni-130

धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-35

DPL 2026: सेंट्रल दिल्ली किंग्स का दमदार प्रदर्शन, आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 4 विकेट से हराया
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-34

Commonwealth table tennis: अंकुर और यशस्विनी बने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियन

Editor's Pick

Former CSK Allrounder Moeen Ali Picks Ashish Nehra Over MS Dhoni as Best Cricketing Brain

धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'
Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान