ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे में स्टीव स्मिथ ने शानदार पारी खेली. स्मिथ ने दो साल बाद वनडे क्रिकेट में शतक लगाया. मगर इस मैच में ऐसा वाकया देखने को मिला, जिसे देखकर सभी हैरान गये. स्टीव स्मिथ ने मैच में छक्का लगाने के बाद पहले अंपायर को उनकी गलतियां गिनाई और नो बॉल की मांग करते हुए फ्री हिट देने के लिये इशारा भी करने लगे.

मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, पारी के 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्मिथ ने ऑफ स्टंप के बाहर जाकर छक्का जड़ दिया. छक्का लगाने के बाद स्मिथ फ्री हिट का इशारा करने लगे. हालांकि इस गेंद पर न तो गेंदबाज ने ओवर स्टेप किया था और ना ही गेंद सीधे कमर के ऊपर आई थी.

Steve Smith launching a filthy slog over the fence because he knew it was a no-ball due to the number of fielders outside the circle ?#AUSvNZ #PlayOfTheDay pic.twitter.com/T3LFFjsCB8

— cricket.com.au (@cricketcomau) September 11, 2022