ब्रिस्बेन। ट्रेविस हेड ने पिच के मुश्किल हालात से निपटते हुए नाबाद 78 रन बनाकर आस्ट्रेलिया को शनिवार को यहां तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के शुरूआती दिन स्टंप तक पांच विकेट पर 145 रन बनाने में मदद की जबकि मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में महज 152 रन पर आउट कर दिया था।

पहले ही दिन 15 विकेट गिरे। दिन का खेल समाप्त होने तक हेड 77 गेंद में 78 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और एक छक्का जड़ा है। उन्होंने स्टीव स्मिथ (38 रन) के साथ 117 रन की भागीदारी निभाकर कप्तान पैट कमिंस के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के जोखिम भरे फैसले को सही करने में मदद की।

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कमिंस के फैसले को सही साबित करते हुए दक्षिण अफ्रीका को चाय के विश्राम से पहले 152 रन पर आउट कर दिया था। लेकिन जवाब में आस्ट्रेलिया ने 27 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिये थे।

पहले 60 ओवर में 13 विकेट गिर गये थे। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा (50 रन देकर दो विकेट) ने आस्ट्रेलियाई पारी की पहली ही गेंद पर डेविड वॉर्नर को शून्य पर पवेलियन भेजकर अपनी टीम को अच्छी शुरूआत दिलाई।

दक्षिण अफ्रीका के आल राउंडर मार्को यानसेन (15 रन देकर एक विकेट) ने मैच में अपनी पहली ही गेंद (नौंवे ओवर में) मार्नस लाबुशेन (11 रन) को शॉट खेलने के लिए उकसाया और वह स्लिप में डीन एल्गर को कैच देकर पवेलियन पहुंच गये। फिर एनरिच नोर्किया (37 रन देकर दो विकेट) ने मैच की अपनी दूसरी ही गेंद (10वें ओवर में) उस्मान ख्वाजा (11 रन) को तीसरी स्लिप में कैच आउट करा दिया। फिर हेड क्रीज पर स्मिथ का साथ निभाने उतरे। इस जोड़ी ने मिलकर दिन की सबसे बड़ी साझेदारी निभायी।

स्टंप से पहले दो ओवर में आस्ट्रेलिया ने दो विकेट गंवा दिये जिसमें स्मिथ को नोर्किया ने बोल्ड किया और फिर रबाडा ने रात्रि प्रहरी स्कॉट बोलैंड को पहले दिन की अंतिम गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया।

हेड ने मैच के बाद कहा, ‘‘क्रिकेट का रोमांचक दिन। अंत में दो विकेट गंवाना निराशाजनक रहा लेकिन यह विकेट मुश्किल है इसलिये हमें कल सुबह अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। ’’

