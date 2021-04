ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की जीत का सिलसिला जारी है. शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ माउट मोनानुई में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में भी उसने मेजबान टीम को मात देकर तीन मैचों की वनडे सीरीज पर 3-0 से अपना कब्जा कर लिया. बारिश से प्रभावित इस मैच में न्यूजीलैंड को 21 रन से हार का सामना करना पड़ा. इसी के साथ कंगारू महिला टीम ने इस फॉर्मेट में लगातार 24वीं जीत दर्ज कर ली.

इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने वनडे में लगातार सर्वाधिक जीत का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया है. हाल ही उसने वनडे में सर्वाधिक जीत के रिकॉर्ड के मामले में अपनी ही पुरुष टीम का रिकॉर्ड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम के नाम वनडे में लगातार 21 जीत का रिकॉर्ड दर्ज है.

Australia overcame a mid-innings batting collapse to record win No.24 in a row and sweep the Rose Bowl series! #NZvAUS | @JollyLauz18https://t.co/0oQsVrz8kp

— cricket.com.au (@cricketcomau) April 10, 2021