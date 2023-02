IND vs AUS: भारत को 262 रनों पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की 62 रनों की लीड

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शनिवार को यहां अपनी दूसरी पारी में 12 ओवर में एक विकेट पर 61 रन बनाये। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 263 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 262 रन पर सिमट गयी। स्टंप्स के समय सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 39 और मार्नुस लाबुशेन 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त अब 62 रन की हो गयी है।

इससे पहले अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने भारत की पहली पारी में पांच विकेट झटक कर मैच में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना दिया था लेकिन हरफनमौला अक्षर पटेल ने 74 रन की पारी खेलने के अलावा रविचंद्रन अश्विन (37) के साथ आठवें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी कर भारत की वापसी करायी।

अक्षर ने 115 गेंद की पारी में नौ चौके और तीन छक्के लगाये। लियोन ने 29 ओवर में 67 रन देकर पांच विकेट झटके। उन्होंने टेस्ट में 22वीं बार है पांच या उससे अधिक विकेट चटकाये।

