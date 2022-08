कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल के लिए हो भारत-ऑस्ट्रेलिया मुकाबलें में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस अहम मुकाबले के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तालिया मैकग्रा के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की। हैरान करने वाली बात ये है कि बोर्ड ने तालिया के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद प्लेइंग इलेवन में शामिल किया और उन्हें मैदान पर उतरने की मंजूरी भी दी।

दरअसल, क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने गोल्ड मेडल मुकाबले के बीच में एक ट्विटर पर तालिया मैकग्रा का फोटो पोस्ट किया। इस फोटो में तालिया को मास्क लगाए अपनी बल्लेबाजी का इंतजार करते देखा जा सकता है। इस फोटो के कैप्शन में लिखा गया, “तालिया मैकग्रा ने कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद टीम के साथियों से दूरी बनाए रखी है। वह कई तरह सावधानियों के साथ ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में बनी हुई है।”

Tahlia McGrath keeps her distance from teammates after testing positive to COVID-19 pre-match.

She remains in Australia’s XI, with a number of precautions in place #AUSvIND #B2022 pic.twitter.com/Sb8ih7AgTG

— cricket.com.au (@cricketcomau) August 7, 2022