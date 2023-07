Ashes 2023: लॉर्ड्स टेस्ट में भी इंग्लैंड की हार, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त

ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को 43 रनों से हराकर एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 279 रनों का स्कोर बनाते हुए 371 रनों का विशाल लक्ष्य दिया. जवाब में इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 327 रन पर ढेर हो गई. कप्तान बेन स्टोक्स ने 150 से ज्यादा रनों की शानदार पारी खेलते हुए जीत की उम्मीद जरूर जगाई लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कसी हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड के मंसूबों पर पानी फेर दिया.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 416 रनों का स्कोर खड़ा किया था जबकि मेजबान इंग्लैंड की पहली पारी 325 रनों पर सिमट गई थी. पहली पारी के आधार पर कंगारू टीम 91 रनों की बढ़त हासिल करने में सफल रही थी.

