ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने चौथे T20I मैच में भारत को 7 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एलिस पैरी के नाबाद 72 रनों के दम पर 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 188 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में भारतीय टीम 5 विकेट खोकर 181 रन ही बना सकी।

Australia take unassailable lead in the series after narrow win ?#INDvAUS | ? Scorecard: https://t.co/nnVxbHAJ43 pic.twitter.com/7VsQxJrSda

— ICC (@ICC) December 17, 2022