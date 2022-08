ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के फाइनल मुकाबले में 9 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 161 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में भारत की टीम 19.3 ओवरों में 152 रनों पर ढेर हो गई।

एक समय भारत का स्कोर 2 विकेट पर 118 रन था लेकिन जेमिमा के आउट होते ही विकेट की झड़ी लग गई। भारतीय टीम ने 34 रनों के भीतर अपने 8 विकेट गवां दिए। यही भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। कप्तान हरमनप्रीत ने सबसे ज्यादा 64 रनों की पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एश्ली गार्डनर ने 3 और मेगन शुट ने 2 विकेट अपने नाम किए।

A tight finish in the end and Australia beat India by 9 runs in the final of the Commonwealth Games.#TeamIndia get the SILVER medal ? pic.twitter.com/s7VezmPhLI

— BCCI Women (@BCCIWomen) August 7, 2022