Australia beat Pakistan by 41 Runs in second ODI, Nathan Ellis took 4 wickets

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नाथन एलिस की शानदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 41 रन से हरा दिया है. इसके साथ ही उसने तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. मंगलवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर खेले गए मैच में एलिस ने 9 ओवर में...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 03, 2026, 08:04 AM IST

Published On Jun 03, 2026, 08:04 AM IST

Last UpdatedJun 03, 2026, 08:04 AM IST

नाथन एलिस की शानदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 41 रन से हरा दिया है. इसके साथ ही उसने तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. मंगलवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर खेले गए मैच में एलिस ने 9 ओवर में 33 रन देकर चार विकेट लिए. यह ODI में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जीत इसलिए भी खास मायने रखती है क्योंकि उसने इसे एक बहुत ज्यादा टर्न लेने वाली पिच पर हासिल किया है. पाकिस्तान को अपने अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम से इस पिच पर टिककर खेलने की उम्मीद थी लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके.

ऑस्ट्रेलिया ने रावलपिंडी से बेहतर खेल लाहौर की पिच पर दिखाया. इस बार ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी की. उसने पाकिस्तान के सामने 232 रन का लक्ष्य रखा. पाकिस्तान के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं होने वाला था क्योंकि पहले वनडे के मुकाबले यहां ज्यादा टर्न और असमान उछाल था.


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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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