Australia beat Pakistan by 41 Runs in second ODI, Nathan Ellis took 4 wickets

नाथन एलिस की शानदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 41 रन से हरा दिया है. इसके साथ ही उसने तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. मंगलवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर खेले गए मैच में एलिस ने 9 ओवर में...
Published On Jun 03, 2026, 08:04 AM IST
Last UpdatedJun 03, 2026, 08:04 AM IST
नाथन एलिस की शानदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 41 रन से हरा दिया है. इसके साथ ही उसने तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. मंगलवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर खेले गए मैच में एलिस ने 9 ओवर में 33 रन देकर चार विकेट लिए. यह ODI में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जीत इसलिए भी खास मायने रखती है क्योंकि उसने इसे एक बहुत ज्यादा टर्न लेने वाली पिच पर हासिल किया है. पाकिस्तान को अपने अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम से इस पिच पर टिककर खेलने की उम्मीद थी लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके.
ऑस्ट्रेलिया ने रावलपिंडी से बेहतर खेल लाहौर की पिच पर दिखाया. इस बार ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी की. उसने पाकिस्तान के सामने 232 रन का लक्ष्य रखा. पाकिस्तान के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं होने वाला था क्योंकि पहले वनडे के मुकाबले यहां ज्यादा टर्न और असमान उछाल था.
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