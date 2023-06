Ashes 2023: इंग्लैंड को बैकफायर कर गया 'बैजबॉल', ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट जीता एशेज का पहला टेस्ट

इंग्लैंड को एशेज 2023 के पहले ही टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. एजबेस्टन में खेले गए इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 281 रनों का लक्ष्य मिला था जिसे उसने रोमांचक अंदाज में 8 विकेट खोकर आखिरी दिन अंतिम के ओवरों में हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के हीरो रहे कप्तान पैट कमिंस जिन्होंने नाबाद 44 रनों की पारी खेली और 9वें विकेट के लिए नाथन लॉयन के साथ मिलकर 55 रनों की साझेदारी की. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

Test cricket at its best ?

