  • T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और श्रीलंका सुपर-8 में

T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और श्रीलंका सुपर-8 में

ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है. जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और दोनों टीमों को एक-एक मिला. जिम्बाब्वे के लिए यह काफी था.

Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 17, 2026 6:30 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो गई है. जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीम इस ग्रुप से सुपर 8 में पहुंची है. मंगलवार को जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया. और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आयरलैंड की टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. इस सीजन से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 2009 में टी20 वर्ल्ड कप के अगले राउंड में नहीं पहुंच पाई है.

जिम्बाब्वे की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पहुंचने वाली सातवीं टीम बन गई है. मंगलवार को श्रीलंका के पल्लेकल में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के चलते धुल गया. इसके साथ ही जिम्बाब्वे के पांच अंक हो गए और वह ग्रुप बी से सुपर 8 में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गया. इस ग्रुप से श्रीलंका ने पहले ही सुपर 8 में जगह बना ली है. श्रीलंका ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अगले चरण में जगह बनाई थी. वहीं 2021 की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाई. ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से पहले जिम्बाब्वे ने भी हराया था. जिम्बाब्वे ने 23 रन से इस चैंपियन टीम को मात दी थी.

ऑस्ट्रेलिया के अब सिर्फ एक मैच बचा है. उसके दो अंक हैं. और एक मुकाबला उसे ओमान के खिलाफ खेलना है. ऐसे में वह अधिकतम चार अंक तक ही पहुंच पाएगा जो अगले राउंड में पहुंचाने के लिए काफी नहीं होगा.

सुपर 8 में भारत, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमें पहुंच चुकी हैं. अब बस एक टीम की जगह खाली है जिसके लिए पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मुकाबला है. भारत अगर बुधवार को नीदरलैंड से हार जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें हो सकती हैं. बात अगर जिम्बाब्वे की टीम की करें तो वह 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाइ भी नहीं कर सका था. वहीं इस बार सिकंदर रजा की कप्तानी वाली टीम अगले चरण में जगह बनाकर अपनी तैयारियों का परिचय दे रही है.

सुपर 8 में जिम्बाब्वे की टीम एक्स-2 रहेगी. और वह पहले ग्रुप में भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के साथ होगी. और यहां से चोटी की दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

