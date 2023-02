बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव हुआ है. ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिशेल स्वेप्सन की जगह मैट कुह्नमैन को टीम में शामिल किया गया है. मिशेल स्वेप्सन अपने बच्चे के जन्म को लेकर वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. 26 साल के मैट कुह्नमैन ने अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में डेब्यू नहीं किया है.

क्वीसलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर मैट कुह्नमैन ने ऑस्ट्रेलिया के चार वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने छह विकेट लिए हैं.

