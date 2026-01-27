add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • 'खेल में 18 साल...', विराट कोहली के साथी रहे पेसर ने कहा क्रिकेट को अलविदा, लंबा रहा है करियर

'खेल में 18 साल...', विराट कोहली के साथी रहे पेसर ने कहा क्रिकेट को अलविदा, लंबा रहा है करियर

ऑस्ट्रेलिया के पेसर केन रिचर्डसन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. उन्होंने 18 साल तक क्रिकेट खेला. वह आईपीएल में विराट कोहली की टीम का भी हिस्सा रहे.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 27, 2026 5:30 PM IST

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. इसके साथ ही उनका लगभग 17 साल लंबा क्रिकेट करियर समाप्त हो गया. इस सफर में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व किया, घरेलू टूर्नामेंट जीते और दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीगों में खेला.

केन रिचर्डसन ऑस्ट्रेलिया की उस टीम का हिस्सा थे जिसने वर्ष 2021 में टी20 विश्व कप जीता था. वे बिग बैश लीग के इतिहास के सबसे सफल गेंदबाजों में गिने जाते हैं. बिग बैश लीग के 15 सत्रों में उन्होंने कुल 142 विकेट लिए और पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर रहे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

अपने बिग बैश करियर के दौरान उन्होंने तीन टीमों के लिए खेला- एडिलेड स्ट्राइकर्स, मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर्स. हर टीम में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केन रिचर्डसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 25 एकदिवसीय और 36 टी20 मुकाबले खेले. घरेलू क्रिकेट में भी उनका योगदान अहम रहा. बिग बैश लीग के आठवें सीजन में मेलबर्न रेनेगेड्स को खिताब दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए उनका प्रदर्शन खास तौर पर यादगार रहा. उन्होंने 80 मैचों में 104 विकेट लिए और आज भी वे इस टीम के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पुरुष गेंदबाज हैं. जब मौजूदा बिग बैश लीग शुरू हुई, तो वे पहले सत्र में एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से पहले ही मैच में खेले. छह सत्रों में उन्होंने इस टीम के लिए 36 मुकाबले खेले. सातवें सत्र में वे मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़े, जहां उनका घरेलू टी20 करियर सबसे सफल रहा.

हाल के वर्षों में चोटों ने उनके खेल पर असर डाला. 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने बिग बैश लीग-15 में सिडनी सिक्सर्स के लिए दो मैच खेलकर अपने करियर का अंत किया.

रिचर्डसन ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपने संन्यास की घोषणा की, इसके बाद क्रिकेट जगत से उन्हें शुभकामनाएं मिलीं. करीबी दोस्त और लंबे समय के साथी एडम ज़म्पा ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘मेरे दोस्त ने प्रोफेशनल क्रिकेट का अपना आखिरी मैच खेला है; खेल में 18 साल, उसके बिना मैं वह इनसान नहीं होता जो मैं आज हूं.’

TRENDING NOW

टी20 के अलावा केन रिचर्डसन ने लाल गेंद और एकदिवसीय घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने 34 प्रथम श्रेणी मैचों में 102 विकेट लिए और 98 लिस्ट-ए मुकाबलों में 153 विकेट हासिल किए.

उनका टी20 करियर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स के लिए खेला. इसके अलावा इंग्लैंड में केंट और बर्मिंघम फीनिक्स तथा संयुक्त अरब अमीरात में दुबई कैपिटल्स का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More