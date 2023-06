हवा में हेलमेट, गोद में लायन- जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया का सेलिब्रेशन हुआ वायरल

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एशेज 2023 के पहले टेस्ट में हरा दिया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बर्मिंगम में खेले गए मुकाबले में दो विकेट से जीत हासिल की. इसके साथ ही पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सामने 281 रन का टारगेट था. जिसे उसने पांचवें दिन आखिरी सेशन में हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने बनाए. ख्वाजा ने पहली पारी में 141 रन की पारी खेली थी वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 66 रन बनाए. वहीं पारी के अंत में पैट कमिंस ने नाथन लायन के साथ मिलकर अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचाया.

कप्तान कमिंस ने गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया. उन्होंने 73 गेंदों का सामना किया और 44 रन बनाए. 9वें विकेट के लिए 55 रन जोड़े. लायन 16 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ऑली रॉबिनसन की गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

