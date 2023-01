ऑस्ट्रेलिया ने भारत टेस्ट दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. उभरते हुए सितारे टॉड मर्फी को कंगारू टीम में जगह मिली हे. वह नाथन लायन के स्पिन साझेदार हो सकते हैं. वहीं बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब को वापस बुलाया गया है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम में चार स्पिनर्स हैं. कंगारू टीम भारत दौरे पर चार टेस्ट मैच खेलेगी. ये मैच नागपुर, दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद में खेले जाएंगे. फरवरी और मार्च में होने वाली इस सीरीज के लिए मर्फी और लायन के अलावा मिशेल स्वपसन, और एश्टन एगर भी टीम का हिस्सा हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम फरवरी की शुरुआत में भारत पहुंचेगी.

ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन और तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क भी इस टीम का हिस्सा हैं. बोर्ड को उम्मीद है कि ये दोनों चोट से उबर जाएंगे. अनकैप्टड तेज गेंदबाज लांस मौरिस को टीम में बैकअप के तौर पर शामिल किया गया है.

सलामी बल्लेबाज मार्कस हारिस, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में हुए टेस्ट मैच के दौरान टीम का हिस्सा थे, को बाहर कर दिया गया है.

Four spinners included in the Aussie squad for the four-Test tour #INDvAUS pic.twitter.com/1ITzFS0xA1

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 11, 2023