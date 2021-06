आईपीएल (IPL 2021) के बचे हुए मैचों का आयोजन सितंबर-अक्‍टूबर के बीच होना है. जिसे देखते हुए ऑस्‍ट्रेलिया के सात बड़े क्रिकेटर्स ने वेस्‍टइंडीज और बांग्‍लादेश दौरे (Australia Tour of West Indies and Bangladesh) के लिए जाने वाली टीम से अपना नाम वापस ले लिया है. क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने बुधवार को स्‍क्‍वाड (18-Member Squad Announced) का ऐलान कर दिया. खासबात ये है कि इसमें स्‍टीव स्मिथ, डेविड र्नर जैसे खिलाड़ी विंडीज नहीं जाएंगे.

ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के मुख्‍य चयनकर्ता ट्रेवर होन्‍स ने कहा, “हम स्‍वभाविक तौर पर निराश हैं क्‍योंकि ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के सभी क्रिकेटर्स इस सीरीज के लिए उपलब्‍ध नहीं हैं. राष्‍ट्रीय चयन समिति इस टूर्नामेंट से खुद को अलग करने वाले सभी क्रिकेटर्स के निर्णय का सम्‍मान करती है.”

बता दें कि डेविड वार्नर (David Warner), पैट कमिंस() ग्‍लेन मैक्‍सवेल, मार्कस स्‍टोइनिस, झाई रिचर्ड्सन और केन रिचर्ड्सन ने विंडीज जाने से इनकार कर दिया है. स्‍टीव स्मिथ अपनी चोट के चलते इस दौरे पर नहीं जा रही हैं।

बायो-बबल में कोरोना वायरस के प्रवेश के बाद आईपीएल 2021 में केवल 29 मैचों का ही आयोजन हो पाया था. अब 19 सितंबर से बाकी बचे मैच यूएई में खेले जाने हैं. भारत में एकाएक कोरोना वायरस के विस्‍फोट के चलते कंगारू खिलाड़ी यहां फंस गए थे.

The National Selection panel has named the 18-player squad for the Qantas Australian men’s white ball tours of the West Indies and Bangladesh.

