भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के चौथे दिन 200 रन पर ऑलआउट हुई ऑस्ट्रेलिया टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 32 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड दोहराया। इस मैच में 1988 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब घरेलू टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं बनाया हो।

इस मैच से पहले साल 1988-89 में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू जमीन पर खेले गए टेस्ट मैच के दौरान कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया था। 200 रन पर ऑलआउट होकर ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्य रखा है।

It’s the first time since 1988 that Australia have had a home Test without any batsman making a half century #AUSvIND pic.twitter.com/jvvIfPqBXj

— 7Cricket (@7Cricket) December 29, 2020