ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने आईपीएल 2020 में धमाल मचाने वाले तेज गेंदबाज टी नटराजन (T Natrajan) को अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका दिया। तमिलनाडु का ये गेंदबाज अब भारत का 232वां खिलाड़ी बना।

कैनबरा में जा रहे तीसरे वनडे मैच में नटराजन को नवदीप सैनी की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। आखिरी मैच में एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। सैनी की जगह नटराजन के अलावा मोहम्मद शमी की जगह शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को मौका मिला है।

A massive day for @Natarajan_91 today as he makes his #TeamIndia debut. He becomes the proud owner of 232. Go out and give your best, champ! #AUSvIND pic.twitter.com/YtXD3Nn9pz

— BCCI (@BCCI) December 2, 2020