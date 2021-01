भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन डीआरएस कॉल के असफल होने के बाद ऑन फील्ड अंपायर पॉल विल्सन से भिड़ गए।

मामला दिन के दूसरे सेशन का है जब नाथन लियोन के ओवर में लेग साइड के फील्डर मैथ्यू वेड के चेतेश्वर पुजारा के खिलाफ कैच आउट अपील करने का है। फील्ड अंपायर के वेड की अपील को नकारने के बाद कप्तान पेन ने रीव्यू लिया लेकिन तीसरे अंपायर ने फील्डर अंपायर का फैसला बरकरार रखने का फैसला किया चूंकि उन्हें पहला फैसला बदलने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। और पुजारा नॉट आउट रहे।

Not enough evidence to overturn that decision. Pant survives #AUSvIND pic.twitter.com/RHMMFjbFgx

जिसके बाद कप्तान पेन काफी नाराज हुए और फील्ड अंपायर विल्सन से बहस करते नजर आए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के ये बातचीत स्टंप माइक में कैद हो गई, जिसके मुताबिक पेन कह रहे थे कि तीसरे अंपायर को ऑफसाइड हॉट स्पॉट चेक करना था ना कि लेग साइड का। जिसके जवाब में विल्सन ने कहा कि ये फैसला तीसरे अंपायर का था औप पेन उनसे कुछ नहीं कह सकते।

IND vs AUS: स्मिथ ने कहा- गाबा में ही चौथा टेस्ट मैच खेलना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया टीम

पेन के ये कमेंट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं। मैच के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करना और अंपायर के फैसले का विरोध करना आईसीसी कोड के सेक्शन 2.3 और 2.8 का उल्लंघन है।

Did anyone else hear this after Australia’s unsuccessful DRS on Pujara?

Umpire Paul Wilson responding to Tim Paine’s protest: “He’s making the decision, not me, I’m not third umpire.”

Tim Paine: “Fucking consistency, Blocker, there’s a thing (spike) that goes past it.” #AUSvIND

— Andrew Wu (@wutube) January 8, 2021