भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन चोटिल हुए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान विकेटकीपिंग नहीं करेंगे और सीनियर क्रिकेटर ऋद्धिमान साहा उनकी जगह लेंगे।

सिडनी टेस्ट की पहली पारी में भारत के लिए 67 गेंदो पर 36 रन की पारी खेलने वाले पंत कोहनी पर गेंद लगने की वजह से चोटिल हो गए थे। तीसरे दिन टी ब्रेक तक टीम इंडिया की पारी 244 रनों पर खत्म होने के बाद पंत को स्कैन के लिए जाना पड़ा। जिस वजह से वो आगे के खेल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और साहा विकेटकीपिंग करते नजर आएंगे।

दिन के तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले जारी बयान में बीसीसीआई ने कहा ‘शनिवार को दूसरे सेशन में बल्लेबाजी करते हुए पंत को बाईं कोहनी पर चोट लगी थी। उसे स्कैन के लिए ले जाया गया है’

Rishabh Pant has been taken for scans after having been hit on the elbow while batting.

