पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का कहना है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट के दौरान अपने मजबूत चरित्र का परिचय दिया। ब्रिसबेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के टीम इंडिया ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर 336 रनों का स्कोर खड़ा किया।

मैच के बाद किए अपने ट्वीट में वॉन ने लिखा, “भारत को पूरा श्रेय जाता है……..इस दौरे पर उन्होंने जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया है वो बेमिसाल है….साथ ही इतनी सारी इंजरी के बावजूद धैर्य दिखाया…टीम उतनी ही अच्छी होती है जितनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ होती है…..अब भारत के पास काफी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है।”

Full credit to India … The character they have had to show on this tour has been remarkable … also the resilience with so many injuries … a team is only as good as its bench many say … Well India have a very strong bench of players now … #AUSvIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 17, 2021