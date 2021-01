'कोशिश करने वालों की हार नहीं होती', फैंस ने मनाया भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न

अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अजेय दुर्ग गाबा स्टेडियम में 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल कर बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर 2-1 सीरीज से कब्जा किया।

ब्रिसबेन में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत को 328 रन बनाने थे, जो उसने शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और रिषभ पंत की बेहतरीन पारियों के दम पर सात विकेट खोकर बनाए। इस जीत में पहली पारी में शतकीय साझेदारी बनाने वाले मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी का भी अहम योगदान रहा।

भारतीय टीम के स्थाई कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया, “क्या जीत है !!! Yessssss। एडिलेड के बाद जिन लोगों ने हम पर शक किया, उन सभी को खड़े होकर नोटिस लेना चाहिए। असाधारण प्रदर्शन, धैर्य और दृढ़ संकल्प ने पूरे रास्ते हमारा साथ दिया। सभी लड़कों और मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया। इस ऐतिहासिक जीत का आनंद लें।”

WHAT A WIN!!! Yessssss. To everyone who doubted us after Adelaide, stand up and take notice. Exemplary performance but the grit and determination was the standout for us the whole way. Well done to all the boys and the management. Enjoy this historic feat lads. Cheers@BCCI pic.twitter.com/CgWElgOOO1 — Virat Kohli (@imVkohli) January 19, 2021

जीत के बाद फैंस के साथ पूर्व भारतीय दिग्गजों और साथी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया और रहाणे एंड कंपनी के प्रयास को सराहा।

India had many players injured, but what has been injured more has been the Australian arrogance & pride. The test series has been like a movie with every member of Indian Team being a hero & some of them Superheroes. Spiderman Spiderman tune churaya dil ka chain @RishabhPant17 pic.twitter.com/5psVFjp5Ww — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 19, 2021

वीरेंदर सहवाग ने ट्वीट किया, “भारतीय टीम के कई खिलाड़ी चोटिल थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया का घमंड उससे कहीं ज्यादा चोटिल हुआ है। ये टेस्ट सीरीज किसी फिल्म जैसी थी जहां टीम इंडिया का हर एक सदस्य नायक था, कुछ तो सुपरहीरो थे।”

वहीं टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने लिखा, “..आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती..”

न्यूजीलैंड के नील वेगनर, पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वार्न, पार्थिव पटेल, वसीम जाफर, वीवीएस लक्ष्मण ने भी ट्विटर के जरिए टीम इंडिया की इस जीत को सराहा।

Test Cricket!!! Wow!!!!!!!! — Neil Wagner (@NeilWagner13) January 19, 2021

Long live test cricket ! No global sport gives you what we just witnessed over the last 2 months. Absolutely love test cricket. As for Aust-no disgrace in being beaten by a better side-but I’m sure there will be a huge debrief analysing strategy and tactics from the entire series — Shane Warne (@ShaneWarne) January 19, 2021

EVERY SESSION WE DISCOVERED A NEW HERO. Every time we got hit, we stayed put & stood taller. We pushed boundaries of belief to play fearless but not careless cricket. Injuries & uncertainties were countered with poise & confidence. One of the greatest series wins! Congrats India. pic.twitter.com/ZtCChUURLV — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 19, 2021