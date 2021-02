ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के टेस्‍ट कप्‍तान टिम पेन (Tim Paine) को आपने बल्‍लेबाजी के साथ-साथ विकेटकीपर की भूमिका में तो देखा ही होगा. पेन ने अब मैदान पर खुद को एक नए अवतार के लिए ढाल लिया है. वो अब गेंदबाजी भी करने लगे हैं. जी हां, टिम पेन ऑस्‍ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट के दौरान गेंदबाजी करते हुए नजर आए.

मौका था ऑस्‍ट्रेलिया की क्रिकेट तस्‍मानिया प्रीमियर लीग का. खासबात ये है कि उन्‍होंने गेंदबाजी के दौरान विकेट भी निकाला. हालांकि उन्‍होंने अपने 10 ओवरों के दौरान 60 रन लुटा दिए. इस दौरान उन्‍होंने छह वाइड गेंदें भी फेंकी.

PAINE HAS A WICKET! His off-spin ends a 114 run partnership between Caleb Jewell and Tom Rogers.

Watch the @CTPremierLeague One Day Final Live: https://t.co/aQgjm0kopn pic.twitter.com/Yrxh18RoEX

— MyCricket (@MyCricketAus) February 8, 2021