भारत में मेहंदी महिलाओं को खूब भाती है। शादी हो या त्यौहार, महिलाएं हाथों में मेहंदी के लगवाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मेहंदी को लेकर उत्साह भारतीय महिलाओं के साथ-साथ विदेशी महिलाओं में भी अब नजर आने लगा है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर की एक फोटो को देखकर इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेंहदी अब देश के बाहर भी काफी मशहूर हो रही है।

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है और मुंबई में 5 मैचों की T20I सीरीज खेल रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर अमांडा-जेड वेलिंगटन की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहली तस्वीर में अमांडा मेंहदी लगवाने के बाद अपने हाथ दिखाती नजर आ रही हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में उनके हाथों पर रची हुई मेहंदी दिख रही है।

इन दोनों तस्वीरों के साथ उन्होंने एक कमाल का कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “मैं खुद को चांद पर महसूस कर रही हूं। कैसा आया है कलर, बहुत ही सुंदर, आप को क्या लगता है।”

अमांडा एक टैटू लवर हैं और उनके शरीर पर जगह-जगह कई टैटू देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि मेंहदी रचने पर वह बेहद खुश नजर आ रही हैं।

Over the moon with how this turned out! So beautiful ? what do you think? #Henna #india pic.twitter.com/4QyS1t49FV

— Amanda Wellington (@amandajadew) December 16, 2022