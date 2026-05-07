PCB को झटका, ODI सीरीज के लिए IPL नहीं छोड़ेंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी

पाकिस्तान क्रिकेट को एक और झटका लगा है. असल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी महीने में वनडे सीरीज होनी है. और ऑस्ट्रेलिया टीम के कई खिलाड़ी इस वक्त आईपीएल में खेल रहे हैं. और ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने अपने खिलाड़ियों को इस बात की छूट दे दी है कि वह पाकिस्तान में होने वाली वनडे सीरीज से पहले आईपीएल की अपनी कमिटमेंट पूरी कर लें. इस वक्त करीब 12 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर आईपीएल में खेल रहे हैं.

क्रिकबज की रिपोर्ट में सीए के प्रवक्ता के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पहले आईपीएल में अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेंगे. उन्होंने कहा, ‘ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल में रहेंगे और टीमों के साथ अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेंगे.’

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से यह पुष्टि सात मई को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का ऐलान होने के बीच आई है. ये मैच 30 मई, 2 जून और 4 जून को खेले जाएंगे. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 23 मई को पाकिस्तान पहुंचेंगे. यानी यह साफ है कि आईपीएल और इस सीरीज की तारीखों में टकराव है. आईपीएल का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा.

आईपीएल में खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, टिम डेविड, जोश हेजलवुड, जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, मार्कस स्टॉयनिस, जोश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, मिशेल स्टार्क और मैथ्यू शॉर्ट जैसे बड़े नाम हैं. इसके अलावा मिशेल मार्श भी हैं जो कमिंस के चोटिल रहने के दौरान टीम के कप्तान रहे थे.

आईपीएल के लीग चरण के मुकाबले 24 मई को समाप्त हो रहे हैं. उसके बाद सीरीज शुरू होने से पहले कई खिलाड़ी आईपीएल ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे. 10 में से छह टीमें बाहर हो चुकी होंगे. लेकिन कमिंस, हेड, डेविड, हेजलवुड, बार्टलेट और कॉनली जैसे खिलाड़ियों की टीमें प्लेऑफ की दौड़ में काफी आगे हैं. और उन्हें आखिर तक रुकना पड़ सकता है.

इस रिपोर्ट में आगे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के अधिकारियों ने भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के रहने की पुष्टि की है. ये दोनों टीमें अभी आईपीएल में पॉइंट्स टेबल में चोटी पर हैं.

वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी इस सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान नहीं किया था. यह भी संभव है कि पाकिस्तान सीरीज के लिए टीम चुनते समय उन खिलाड़ियों को शामिल न किया जाए जो आईपीएल में खेल रहे हैं. और अगर ऐसा होता है तो इस वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की दोयम दर्जे की टीम जा सकती है. इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान में सीरीज के लिए अपने कई बड़े खिलाड़ियों को नहीं भेजा था.