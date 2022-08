कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट टीम को गोल्ड मेडल जिताने वाली कप्तान मेग लैनिंग ने तत्काल प्रभाव से क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला किया है। लैनिंग ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ये जानकारी दे दी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक बयान में कहा कि कप्तान लैंनिंग की वापसी को लेकर स्थिति फिलहाल साफ नहीं है।

मेग लैनिंग ने कहा, “पिछले कुछ साल लगातार काम करने के बाद अब मैंने खुद को थोड़ा वक्त देने का फैसला किया है। मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और अपने साथियों के समर्थन के लिए आभारी हूं, जिन्होंने मेरी निजता का सम्मान किया।”

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में महिला टीम की हेड ऑफ परफॉर्मेन्स शॉन फ्लेगर ने कहा, ”हमें मेग लैंनिग पर गर्व है और हमारा सपोर्ट उनके साथ क्रिकेट से ब्रेक के दौरान भी बना रहेगा। उनका पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में अहम योगदान रहा हैं और इस दौरान उन्होंने टीम के साथ कई उलब्धियां हासिल की। मेग युवा क्रिकेटरों के लिए रोल मॉडल हैं।”

