IPL 2023 के बीच जारी होगी RCB के कप्तान फॉफ डुप्लेसी की ऑटोबायोग्राफी

नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसी की आत्मकथा अगले महीने जारी होगी जिसमें खेल को लेकर उनके संघर्ष और लगाव के साथ इसके बाहर की यात्रा का जिक्र होगा.

‘पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया’ की ‘ईबरी प्रेस’ द्वारा प्रकाशित होने वाली इस किताब का नाम ‘फाफ थ्रू फायर’ है. इसमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के कप्तान पाठकों को क्रिकेट के साथ साथ इस खेल से बाहर की अपनी जिंदगी की कहानी से रूबरू करवायेंगे. साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के 38 साल के पूर्व कप्तान ने इस किताब में महेंद्र सिंह धोनी, गैरी कर्स्टन, स्टीफन फ्लेमिंग, ग्रीम स्मिथ और एबी डिविलियर्स सहित कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ अपने अनुभवों के बारे में बात की.

यहां जारी विज्ञप्ति में डु प्लेसी ने कहा, ‘‘मैं अपनी किताब ‘फाफ थ्रू फायर’ के भारत में लॉन्च होने को लेकर बहुत उत्साहित हूं. मैंने हमेशा यहां घर जैसा महसूस किया है और वर्षों से भारत में खेलने के दौरान मुझे अपार समर्थन मिला है. मुझे उम्मीद है कि पाठक इसे पढ़ने का उतना ही आनंद लेंगे जितना मुझे इसे साझा करने में मजा आया.’’

