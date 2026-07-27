नई दिल्ली: पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भारतीय टीम से नाराज हैं. और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान टीम के फील्डर्स के खराब प्रदर्शन के बाद गावस्कर ने सिलेक्टर्स से ऐसे खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के लिए कहा जो बतौर फील्डर्स टीम पर बोझ बन चुके हैं. भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज 3-0 से जीत हासिल की. लेकिन इस दौरान टीम ने पूरी सीरीज में कई कैच छोड़े. और इसे लेकर टीम की काफी आलोचना हो रही है.

जिम्बाब्वे से पहले भारत की टीम को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आयरलैंड में 0-2 और इंग्लैंड में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद इंग्लैंड में टीम को वनडे सीरीज में 1-2 से हार मिली. और इस दौरान भारत की फील्डिंग की बहुत खराब रही. और आखिर में भारत के खराब प्रदर्शन में फील्डिंग की भी अहम भूमिका रही.

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अंग्रेजी अखबार स्पोर्टस्टार के अपने कॉलम में गावस्कर ने लिखा, ‘यह लाजमी है कि अगर कोई औसत फील्डर हो तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए. कोई भी कप्तान यह सोचकर कि गेंद उनकी ओर नहीं जाएगी, तीन या चार खिलाड़ियों को मैदान में छुपा नहीं सकता.’

भारत के कई फील्डर्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और इसमें भी शिवम दूबे का नाम भी शामिल है. आईपीएल 2026 से वह लगातार खराब रहा है.

सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए

सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया की हार के लिए भारतीय बल्लेबाजों के गेम अवेयरनेस पर सवाल उठाए. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. भारत को सात में से छह मैचों में जीत मिली.

इससे पहले भारत को आयरलैंड में खेले गए मैचों में भी हार मिली थी.

गावस्कर ने कहा, ‘शॉट सिलेक्शन बहुत जरूरी है और बल्लेबाजों को अपनी ईगो को खत्म करना होता है. इसके साथ ही उसे कोशिश करनी होती है कि वह अपनी छवि को हावी न होने दे बल्कि गेंद को उसकी काबिलियत पर खेले. हां, सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता क्योंकि आपको लगभग हर दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना होता है. लेकिन वनडे फॉर्मेट अलग है जहां बड़े शॉट खेलने से पहले सेटल होने का थोड़ा वक्त मिलता है.’