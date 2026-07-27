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'3-4 फील्डर्स को कप्तान कहां तक छुपाए', सिलेक्टर्स से सुनील गावस्कर की अपील

सुनील गावस्कर ने अपने कॉलम में फील्डिंग की अहमियत पर जोर दिया है. और कहा है कि सिलेक्टर्स को इस बारे में सोचकर फैसला लेना चाहिए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 27, 2026, 10:05 PM IST

Published On Jul 27, 2026, 10:05 PM IST

Last UpdatedJul 27, 2026, 10:05 PM IST

sunil gavaskar

नई दिल्ली: पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भारतीय टीम से नाराज हैं. और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान टीम के फील्डर्स के खराब प्रदर्शन के बाद गावस्कर ने सिलेक्टर्स से ऐसे खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के लिए कहा जो बतौर फील्डर्स टीम पर बोझ बन चुके हैं. भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज 3-0 से जीत हासिल की. लेकिन इस दौरान टीम ने पूरी सीरीज में कई कैच छोड़े. और इसे लेकर टीम की काफी आलोचना हो रही है.

जिम्बाब्वे से पहले भारत की टीम को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आयरलैंड में 0-2 और इंग्लैंड में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद इंग्लैंड में टीम को वनडे सीरीज में 1-2 से हार मिली. और इस दौरान भारत की फील्डिंग की बहुत खराब रही. और आखिर में भारत के खराब प्रदर्शन में फील्डिंग की भी अहम भूमिका रही.

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अंग्रेजी अखबार स्पोर्टस्टार के अपने कॉलम में गावस्कर ने लिखा, ‘यह लाजमी है कि अगर कोई औसत फील्डर हो तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए. कोई भी कप्तान यह सोचकर कि गेंद उनकी ओर नहीं जाएगी, तीन या चार खिलाड़ियों को मैदान में छुपा नहीं सकता.’

भारत के कई फील्डर्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और इसमें भी शिवम दूबे का नाम भी शामिल है. आईपीएल 2026 से वह लगातार खराब रहा है.

सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए
सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया की हार के लिए भारतीय बल्लेबाजों के गेम अवेयरनेस पर सवाल उठाए. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. भारत को सात में से छह मैचों में जीत मिली.

इससे पहले भारत को आयरलैंड में खेले गए मैचों में भी हार मिली थी.

गावस्कर ने कहा, ‘शॉट सिलेक्शन बहुत जरूरी है और बल्लेबाजों को अपनी ईगो को खत्म करना होता है. इसके साथ ही उसे कोशिश करनी होती है कि वह अपनी छवि को हावी न होने दे बल्कि गेंद को उसकी काबिलियत पर खेले. हां, सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता क्योंकि आपको लगभग हर दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना होता है. लेकिन वनडे फॉर्मेट अलग है जहां बड़े शॉट खेलने से पहले सेटल होने का थोड़ा वक्त मिलता है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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