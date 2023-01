VIDEO: दूल्हा बने अक्षर पटेल की बड़े धूमधाम से निकली बारात, मेहा पटेल से होने जा रही है शादी

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अक्षर पटेल की बारात के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में अक्षर दूल्हा बने नजर आ रहे हैं। अक्षर की होने वाली वाइफ का नाम मेहा पटेल हैं जो पेशे से डायटिशियन और न्यूट्रिशियनिस्ट (Nutritionist) हैं। मेहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं।

अक्षर की शादी में शरीक होने के लिए भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ भी पहुंचे हैं। कैफ ने अक्षर पटेल और उनकी होने वाली वाइफ के साथ अपनी एक फोटो शेयर की। इस फोटो के कैप्शन में कैफ ने दोनों को बधाई दी।

अक्षर पटेल की बारात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अक्षर दूल्हा बने हुए हैं और उनकी बारात धूम-धड़ाके से शादी वेन्यू की तरफ बढ़ती नजर आ रही है।

Many congratulations to Axar Patel and Meha Patel on getting married. pic.twitter.com/7h4EvwiulU