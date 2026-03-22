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IPL 2026: 'दिल्ली कैपिटल्स इस बार बन सकती है चैंपियन, बशर्ते...', पूर्व ओपनर ने दिया बड़ा बयान

दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बार भी आईपीएल नहीं जीती है. लेकिन भारतीय टीम के पूर्व ओपनर का मानना है कि इस बार अक्षर पटेल की कप्तानी वाली खिताब जीत सकती है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 22, 2026 9:11 PM IST

Axar Patel team can win ipl 2026 says aakash chopra
दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार जीत सकती है आईपीएल

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन (IPL 2026) का आगाज होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. 28 मार्च से आईपीएल 2026 की शुरुआत होने वाली है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अभी तक खिताब नहीं जीता है. हालांकि टीम कागजों में मजबूत दिखती रही है लेकिन नतीजा कभी उसके पक्ष में नहीं आया है. हालांकि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा इस बार दिल्ली की यह फ्रैंचाइजी बहुत मजबूत दिख रही है. चोपड़ा ने कहा कि अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला खिताब जीत सकती है.

दिल्ली कैपिटल्स उन दो फ्रेंचाइजी में से एक है, जिन्होंने 2008 में लीग की शुरुआत के बाद से हर सीजन में खेलने के बावजूद कभी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है. इसके अलावा पंजाब किंग्स की टीम ऐसी है जिसने कभी आईपीएल नहीं जीता है. आकाश चोपड़ा ने ‘जियोस्टार’ से बात करते हुए कहा, ‘जिस किसी ने भी कई ट्रॉफी जीती हैं, यहां तक कि गुजरात टाइटंस भी, जो दो बार फाइनल में पहुंचे और एक बार ट्रॉफी को अपने नाम किया. आप इन सभी टीमों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि निरंतरता और स्थिरता ने ही उन्हें सफल होने में मदद की है.

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इस साल चैंपियन बन सकती है दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स की तारीफ करते हुए आकाश ने कहा, ‘आईपीएल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आपको फिर शुरुआत करने का मौका देता है. हर तीन साल के बाद एक बड़ी नीलामी होती है. दिल्ली की तारीफ करनी होगी, क्योंकि 2019 से वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और 2020 में फाइनल में भी पहुंचे थे. महिला टीम डब्ल्यूपीएल के चारों सीजन में फाइनल में पहुंची है. उन्होंने अपनी नीलामी की रणनीति सही रखी है और इस साल मुझे लगता है कि उनके पास एक बहुत मजबूत यूनिट है. इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि यह साल उनका हो सकता है.’

शुरुआत में ही कॉम्बिनेशन बना लेती हैं टीमे

आकाश ने टीम में स्थिरता बनाए रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा, ‘अगर आप अपना वर्तमान बदलना चाहते हैं, तो स्थिरता बहुत जरूरी है. हमने अक्सर देखा है कि बेहतर टीमें पहले या दूसरे मैच में ही अपना सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेती हैं, जबकि जो टीमें लगातार बदलाव करती रहती हैं—25 में से लगभग 22 खिलाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं—वे टॉप के बजाय निचले पायदान के ज्यादा करीब रहती हैं.’ आकाश चोपड़ा ने कहा कि कागज पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही है.

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अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में मिलाजुला रहा था. दिल्ली ने पिछले सीजन में खेले 14 मुकाबलों में से 7 मैच जीते थे, जबकि 6 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी. एक मैच बेनतीजा रहा था. दिल्ली ने आईपीएल 2025 में आगाज दमदार अंदाज में किया था, लेकिन टीम अपनी लय को दूसरे हाफ में बरकरार नहीं रख सकी थी.

दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम

अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, नितीश राणा, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, काइल जेमिसन.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

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