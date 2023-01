कोलकाता में दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया और मेहमान श्रीलंका को 40 ओवर में 215 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया। भारत के लिए कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट अपने नाम किए।

उमरान मलिक ने 2 सफलता अपने नाम की। वहीं, अक्षर पटेल ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट झटका। अक्षर ने 5 ओवर में महज 3.20 की इकॉनमी रेट से 16 रन दिए। इसके अलावा उन्होंने 3 शानदार कैच भी लपके जिसमें एक कैच ऐसा रहा जिसने दुनिया के महान फील्डर जोन्टी रोड्स की याद दिला दी। इस कैच का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

अक्षर ने प्वाइंट पर शानदार डाइव लगाते हुए ये कमाल का कैच लपका और चमिका करुणारत्ने को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये शानदार कैच देखने को मिला 34वें ओवर में जब उमरान मलिक ने छठी गेंद चमिका करुणारत्ने को ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। इस गेंद पर करुणारत्ने ने प्वाइंट की ओर तेजतर्रार शॉट खेल दिया। ऐसा लग रहा था कि गेंद फील्डर को बीट करते हुए चौके के लिए चली जाएगी लेकिन वहां पर तैनात अक्षर पटेल ने बिजली की रफ्तार से बाईं ओर डाइव लगाकर गेंद को लपक लिया। इस शानदार कैच को देखने के बाद जेहन में जोन्टी रोड्स की शानदार फील्डिंग की यादें जेहन में ताजा हो गई।

चमिका के कैच के अलावा अक्षर पटेल ने वानिंदु हसरंगा और दुनिथ वेल्लालगे का भी कैच लपका। अक्षर ने गेंद से धनंजय डी सिल्वा का विकेट चटकाया। धनंजय अपना खाता भी नहीं खोल सके और पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।

Sharp catch alert ?@akshar2026 dives to his left and takes a fine catch as @umran_malik_01 gets his second wicket ??#TeamIndia | #INDvSL | @mastercardindia pic.twitter.com/R4bJoPXNM3

— BCCI (@BCCI) January 12, 2023