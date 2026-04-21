CSK के लिए बड़ा झटका, स्टार प्लेयर हुआ पूरे सीजन के लिए बाहर

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IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका, U19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान आयुष म्हात्रे पूरे सीजन के लिए बाहर

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आईपीएल 2026 में बड़ा झटका लगा है. टीम के बल्लेबाज आयुष म्हात्रे इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन से बाहर हो गए हैं. उनकी बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट है. मंगलवार को फ्रैंचाइजी की ओर से यह कन्फर्म किया गया. अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 21, 2026, 03:49 PM IST

Published On Apr 21, 2026, 03:49 PM IST

Last UpdatedApr 21, 2026, 03:49 PM IST

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चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आईपीएल 2026 में बड़ा झटका लगा है. टीम के बल्लेबाज आयुष म्हात्रे इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन से बाहर हो गए हैं. उनकी बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट है. मंगलवार को फ्रैंचाइजी की ओर से यह कन्फर्म किया गया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 18 अप्रैल, शनिवार को हुए मैच के दौरान चोट लग गई थी. यह मुकाबला हैदराबाद में खेला गया था.

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फ्रैंचाइजी ने मंगलवार को दी गई जानकारी में बताया कि म्हात्रे को रीहेबिलिटेशन से गुजरना होगा. इसमें 6 से 12 सप्ताह का समय लगेगा. इस वजह से वह टूर्नामेंट में आगे भाग नहीं ले पाएंगे. मैच के दौरान फिजियो ने कई बार म्हात्रे की जांच की थी. आखिर आउट होने के बाद उन्हें मैदान से बाहर जाने के लिए रामाकृष्णन घोष और फिजियो टॉमी सिमरेक की मदद लेनी पड़ी थी. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि म्हात्रे का सोमवार को स्कैन किया गया और इसमें चोट की गंभीरता के बारे में पता चला.

म्हात्रे ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 के इस सीजन में टॉप ऑर्डर में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. वह पावरप्ले में अपनी टीम के स्कोर को रफ्तार देने का काम करते हैं. नंबर तीन पर खेलने वाला यह खिलाड़ी कोई विकेट गिरने के बाद अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाने का काम करता है.

इस सीजन में खेले गए छह मैचों में म्हात्रे ने 201 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 177.78 का है. इसमें दो हाफ-सेंचुरी भी शामिल हैं. पिछले सीजन में उन्हें कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया था. तब उन्होंने सात मैचों में 188.98 के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी की थी. उन्होंने तब 240 रन बनाए थे.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर है. उसने छह मैचों में से सिर्फ दो जीते हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आयुष म्हात्रे की टीम चोटिल होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं. इससे पहले उनके पेसर खलील अहमद भी चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. उनकी जांघ की अगली मांसपेशियों में चोट लग गई थी. इसके साथ ही डेवाल्ड ब्रेविस, जो शुरुआती मैचों में चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे. वहीं महेंद्र सिंह धोनी अभी तक फिट होकर नहीं लौट पाए हैं.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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