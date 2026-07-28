तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

बाबर आजम को हाल ही में पाकिस्तान टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है. कुछ साल पहले खराब बल्लेबाजी के कारण कप्तानी से हटाए गए बाबर आजम को शान मसूद की जगह टीम का नया कप्तान बनाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जब बाबर आज़म को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बनने का प्रस्ताव दिया गया, तो उन्होंने इसे सिर्फ़ इस शर्त पर स्वीकार किया कि उन्हें सभी फ़ॉर्मेट में कप्तानी सौंपी जाएगी.

सूत्रों ने सोमवार को www.telecomasia.net को बताया, 5 जुलाई को टेस्ट कप्तान की घोषणा से पहले दो चयनकर्ताओं ने बाबर से मुलाकात की, क्योंकि रेड-बॉल कप्तानी के लिए बाबर के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, बाबर ने यह भूमिका इस शर्त पर स्वीकार की कि उन्हें बाकी दो फ़ॉर्मेट में भी कप्तानी मिलेगी.

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रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, बाबर हमेशा से चाहते थे कि वह तीनों फ़ॉर्मेट में पाकिस्तान के एकमात्र कप्तान हो, जब उन्होंने यह शर्त रखी, तो चयनकर्ताओं ने उनसे कहा कि अगर टीम वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ़ पांच टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उन्हें सभी फ़ॉर्मेट की कप्तानी मिल जाएगी.

तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी अभी वनडे इंटरनेशनल फ़ॉर्मेट के कप्तान हैं. एक सूत्र ने कहा, शाहीन का भी कप्तान के तौर पर अनुभव खराब रहा है, क्योंकि मौजूदा बोर्ड ने उन्हें 2024 में सिर्फ़ एक सीरीज़ के बाद T20I कप्तानी से हटा दिया था, जब वह उस साल की शुरुआत में न्यूज़ीलैंड से हार गए थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अंतिम फैसला लेने के लिए दो महीने इंतज़ार किया, क्योंकि शान मसूद इस भूमिका में नाकाम रहे थे, दिसंबर 2023 से उनकी कप्तानी में खेले गए 16 टेस्ट मैचों में से टीम 12 मैच हार गई थी.

सलमान आगा ने किया था इनकार

चयनकर्ताओं ने सबसे पहले सलमान आगा से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने यह भूमिका निभाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह ऐसी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जो आपसी तालमेल और खराब प्रदर्शन की समस्याओं से जूझ रही हो. वह T20I कप्तान के तौर पर संघर्ष कर रहे हैं और इस साल फरवरी-मार्च में हुए T20I वर्ल्ड कप के दौरान रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए उनकी आलोचना भी हुई थी.

सूत्रों ने बताया, जब बाबर ने नवंबर 2023 में सभी फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी, तो इसकी वजह यह थी कि वह सिर्फ़ टेस्ट टीम के कप्तान नहीं बने रहना चाहते थे, उन्हें एक फॉर्मेट में कप्तानी करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया. सूत्रों ने कहा, उस समय ज़का अशरफ़ PCB के चेयरमैन थे और भारत में हुए 2023 ODI वर्ल्ड कप के पहले राउंड से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद, वह बाबर को हटाना चाहते थे, अशरफ़ ने बाबर को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शान पहले से ही चेयरमैन के ऑफ़िस में बैठे हैं, तो बाबर ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फ़ैसला किया. टेस्ट में बाबर का रिकॉर्ड बेहतर रहा है. उन्होंने 20 मैचों में से दस में जीत हासिल की, छह में हार का सामना किया और चार मैच ड्रॉ रहे हैं.

ODI वर्ल्ड कप में बाबर ही होंगे पाकिस्तान के कप्तान: बासित अली

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज़ बासित अली ने भी भविष्यवाणी की है कि अगले साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप में बाबर ही पाकिस्तान के कप्तान होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक़ उन्होंने कहा, बहुत से लोगों का मानना ​​है कि अगर शाहीन चोटिल हो जाते हैं और कोई सीरीज़ नहीं खेल पाते हैं, तो पाकिस्तान के पास बाबर को सभी फॉर्मेट का कप्तान बनाने का मौका होगा, यह पहले ही तय हो चुका है कि सलमान T20I कप्तान नहीं रहेंगे और यह ज़िम्मेदारी भी बाबर को ही मिलेगी.