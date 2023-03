'घनघोर बेइज्जती', बाबर और रिजवान को द हंड्रेड में नहीं मिला कोई 'खरीदार'

गुरुवार 23 मार्च को 'द हंड्रेड' का ड्राफ्ट था और इसमें ऐसे बड़े नाम थे जिन्हें ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया. टीमों ने ज्यादातर घरेलू खिलाड़ियों पर ही दांव लगाया. कई बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारे बिके ही नहीं. इसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वेस्टइंडीज के आंद्रे रसल, कायरन पोलार्ड, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट आदि शामिल थे.

इस ड्राफ्ट में आठ टीमों के लिए 30 खिलाड़ी चुने गए. वेल्श फायर के नए कोच माइकल हसी ने टॉम एबल को अपने साथ शामिल किया.

हालांकि बाबर आजम और रिजवान को किसी ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया. हालांकि पाकिस्तान टीम के दो खिलाड़ियों को जगह मिली. पाकिस्तानी पेसर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस साउफ को वेल्श फायर ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया. इससे संकेत जाता है कि टीम अपनी गेंदबाजी पर काफी ध्यान दे रही है.

इस बीच पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन में बाबर आजम की कप्तानी में उनकी टीम पेशावर जल्मी एलिमिनेटर तक पहुंची. यहां उनकी टीम को लाहौर कलंदर्स से हार का सामना करना पड़ा. बाबर आजम सीजन में मुलतान सुलतान के कप्तान मोहम्मद रिजवान के बाद लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने.

