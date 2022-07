विराट कोहली की खराब फॉर्म का पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने फायदा उठाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच गाले में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है जिसमें दूसरे दिन बाबर आजम ने 21 रन अपने खाते में जोड़ने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10000 रन पूरे कर लिए। बाबर ने 228वीं पारी में ये उपलब्धि अपने नाम की और इंटरनेशन क्रिकेट में सबसे तेज 10 हजार रन पूरे करने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए। उन्होंने विराट कोहली को पछाड़े हुए ये कारनामा किया। कोहली ने 232 पारियों में 10 हजार पूरे किए थे।

यही नहीं, पाकिस्तान के कप्तान बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 10 हजार रन बनाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामलें में पहले नंबर पर वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स हैं जिन्होंने महज 206 पारियों में 10 हजार रनों का आंकड़ा छू लिया था। दूसरे पायदान हाशिम अमला और तीसरे स्थान पर ब्रायन लारा काबिज हैं। बाबर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले 11वें बल्लेबाज हैं।

एशिया में सबसे तेज 10 हजार इंटरनेशनल रन (पारी):

सबसे तेज 10000 इंटरनेशनल रन (पारी):

गौरतलब है कि बाबर आजम ने 87 वनडे पारियों में 59.22 की औसत से 4442 रन बनाए हैं जिसमें 17 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, T20I में उनके नाम 69 पारियों में 1 शतक और 26 अर्धशतक की मदद से 2686 रन दर्ज हैं। 41 टेस्ट की 72 पारियों में बाबर के बल्ले से अब तक 2945 रन आ चुके हैं।

Babar Azam is in a league of his own ?#WTC23 | #SLvPAK pic.twitter.com/AOWBhDFrkg

— ICC (@ICC) July 17, 2022