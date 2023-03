बाबर आजम को मिला बहुत बड़ा खिताब, जानकर हैरान रह जाएंगे आप...

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है. बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. सितारा-ए-इम्तियाज पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान और नागरिक पुरस्कार है. 28 साल की उम्र में बाबर आजम सितारा-ए-इम्तियाज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं.

बाबर ने सम्मान हासिल करने के बाद ट्विटर पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "मेरे माता और पिता की उपस्थिति में सितारा-ए-इम्तियाज प्राप्त करना बहुत सम्मान की बात है. यह पुरस्कार मेरे माता-पिता, प्रशंसकों और पाकिस्तान के लोगों के लिए समर्पित है."

Immense honour to have received Sitara-e-Imtiaz in the presence of my mother and father.